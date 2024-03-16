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Как Усик отреагировал на нокдаун в поединке Джошуа-Нганну. Видео
Реакция говорит сама за себя
Фото: Володимир Кобельков / "Київський торт"
Официальная страница популярной стриминговой платформы DAZN в Твиттер опубликовала интересный эпизод.
В ночь с 8 на 9 марта в Саудовской Аравии экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) нокаутом во втором раунде одолел экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну (20-5).
До того, как отправить своего соперника в глубокий сон, британец дважды сажал камерунца на пятую точку. Один из этих нокдаунов просмотрел чемпион по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО). Его реакция на эпизод была красноречивой – украинец смолчал, но улыбнулся.
Видео реакции:
— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 15, 2024
Think @usykaa enjoyed that @anthonyjoshua knockout? #FuryUsyk | May 18 | Live on DAZN worldwide pic.twitter.com/w7tiwgeuCF
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