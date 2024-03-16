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Как Усик отреагировал на нокдаун в поединке Джошуа-Нганну. Видео

Бокс

Реакция говорит сама за себя

Как Усик отреагировал на нокдаун в поединке Джошуа-Нганну. Видео

Фото: Володимир Кобельков / "Київський торт"

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Официальная страница популярной стриминговой платформы DAZN в Твиттер опубликовала интересный эпизод.

В ночь с 8 на 9 марта в Саудовской Аравии экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) нокаутом во втором раунде одолел экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну (20-5).

До того, как отправить своего соперника в глубокий сон, британец дважды сажал камерунца на пятую точку. Один из этих нокдаунов просмотрел чемпион по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО). Его реакция на эпизод была красноречивой – украинец смолчал, но улыбнулся.

Видео реакции:

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Александр Усик Энтони Джошуа Фрэнсис Нганну
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