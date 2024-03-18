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Тайсон Фьюри: Я в хорошей форме и точно буду готов к бою с Усиком

Бокс
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Посмотрим, сумеет ли британец подготовиться к поединку

Тайсон Фьюри: Я в хорошей форме и точно буду готов к бою с Усиком

Фото: The Guardian

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Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри высказался о предстоящем бое с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком.

"Я в хорошей форме. У меня осталось девять недель, так что через девять недель вы можете спросить меня, в форме ли я, готов ли я.

Я только начал сборы, буквально несколько дней назад. Так что – да, я точно буду в форме и готов к бою", – заявил Фьюри.

Напомним, что бой Тайсона Фьюри с Александром Усиком состоится 18 мая этого года.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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