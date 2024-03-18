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Нганну - о бое с Джошуа: Расстроен из-за того, что не смог продемонстрировать свой прогресс после боя с Фьюри

Бокс

Камерунец не планирует уходить из бокса и будет готовиться к следующему бою

Нганну - о бое с Джошуа: Расстроен из-за того, что не смог продемонстрировать свой прогресс после боя с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну рассказал, что думает о своей карьере.

"Я знаю, что мог бы показать больше, и причиной моего расстройства является не поражение как таковое. Я мог бы провести хороший бой, и расстроен из-за того, что не смог продемонстрировать свой прогресс и то, чему я научился за последние четыре месяца после боя с Фьюри. Но что есть, то есть, и я извлеку из этого урок. Что дальше? Вероятно, третий бой по боксу. Я думаю, теперь бокс мне кое-что должен, и я должен вернуться и забрать то, что бокс у меня отнял. Я думаю, мое эго не позволит мне отступить и оставить это вот так, не сделав все, чтобы реабилитировать себя и доказать миру, что я человек дела".

Напомним, что в своем последнем бою с Энтони Джошуа камерунец одержал досрочную победу во втором раунде.

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Источник:
ringside24
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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