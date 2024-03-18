Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нганну - о бое с Джошуа: Расстроен из-за того, что не смог продемонстрировать свой прогресс после боя с Фьюри
Камерунец не планирует уходить из бокса и будет готовиться к следующему бою
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну рассказал, что думает о своей карьере.
"Я знаю, что мог бы показать больше, и причиной моего расстройства является не поражение как таковое. Я мог бы провести хороший бой, и расстроен из-за того, что не смог продемонстрировать свой прогресс и то, чему я научился за последние четыре месяца после боя с Фьюри. Но что есть, то есть, и я извлеку из этого урок. Что дальше? Вероятно, третий бой по боксу. Я думаю, теперь бокс мне кое-что должен, и я должен вернуться и забрать то, что бокс у меня отнял. Я думаю, мое эго не позволит мне отступить и оставить это вот так, не сделав все, чтобы реабилитировать себя и доказать миру, что я человек дела".
Напомним, что в своем последнем бою с Энтони Джошуа камерунец одержал досрочную победу во втором раунде.
Популярное сейчас
- Суперматч для сборной Украины, Бразилия на Уэмбли и щепотка УПЛ. Расписание футбола на 18 – 24 марта
- Путин угрожает создать санитарную зону на границе с Украиной и пообещал продолжить войну
- Первая лига возвращается. Что нужно знать о весенней части сезона
- Как Усик отреагировал на нокдаун в поединке Джошуа-Нганну. Видео
- Красотка дня. Очаровательная свежеиспеченная невеста защитника Динамо. ФОТО
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО