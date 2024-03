Официально. Беринчик и Наваррете проведут бой за титул WBO 18 мая

Промоутерская компания Top Rank назвала дату боя за вакантный титул WBO в легком весе между Денисом Беринчиком (18-0, 9 КО) и Эмануэлем Наваррете (38-1-1, 31 КО).

Поединок состоится 18 мая в Сан-Диего, США.

The Fighting Cowboy aims to become a 4-weight world champion on Saturday, May 18 ????#NavarreteBerinchyk | Ticket info soon pic.twitter.com/xD2kPH6F8p