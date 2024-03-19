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Официально. Беринчик и Наваррете проведут бой за титул WBO 18 мая
В один день с Усиком
Промоутерская компания Top Rank назвала дату боя за вакантный титул WBO в легком весе между Денисом Беринчиком (18-0, 9 КО) и Эмануэлем Наваррете (38-1-1, 31 КО).
Поединок состоится 18 мая в Сан-Диего, США.
???? ???????????? ???????????????????? ???????????????????????????????????????????? ????— Top Rank Boxing (@trboxing) March 19, 2024
The Fighting Cowboy aims to become a 4-weight world champion on Saturday, May 18 ????#NavarreteBerinchyk | Ticket info soon pic.twitter.com/xD2kPH6F8p
Стоит отметить, что в этот же вечер в Саудовской Аравии состоится бой ещё одного украинца Александра Усика против британца Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
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