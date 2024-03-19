IBA не будет задействована в организации турниров по боксу на ОИ-2028

Представитель Международного Олимпийского Комитета (МОК) Кристиан Клауэ объявил, что Международная Боксёрская Организация (IBA) не будет принимать участие в организации турниров по боксу в рамках Олимпийских Игры-2028.

"Международная Боксёрская Ассоциация (IBA) никоим образом не будет участвовать в организации соревнований по боксу, если бокс станет частью Олимпийских игр 2028 года. Если у нас не будет нового боксёрского органа, который будет работать в партнёрстве с Международным Олимпийским Комитетом, то мы не сможем включить бокс в программу Олимпийских Игр-2028", — написал Кристиан Клауэ в своих социальных сетях.

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???? The International Boxing Association (IBA) will not be involved in any way, if boxing is part of the Olympic Games LA28, IOC Sports Director Kit McConnell says after the IOC EB.



???? If we do not have a new boxing body to work in partnership with the IOC, we will not be in a… — Christian Klaue (@ChKlaue) March 19, 2024

Напомним, что Олимпийские Игры в 2028 году должны пройти в Лос-Анджелесе, США.