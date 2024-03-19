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IBA не будет задействована в организации турниров по боксу на ОИ-2028

Бокс
Обновлено

Сейчас в МОК ищут боксерский орган, который сможет сотрудничать с организацией

IBA не будет задействована в организации турниров по боксу на ОИ-2028

Getty Images / Global Images Ukraine

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Представитель Международного Олимпийского Комитета (МОК) Кристиан Клауэ объявил, что Международная Боксёрская Организация (IBA) не будет принимать участие в организации турниров по боксу в рамках Олимпийских Игры-2028.

"Международная Боксёрская Ассоциация (IBA) никоим образом не будет участвовать в организации соревнований по боксу, если бокс станет частью Олимпийских игр 2028 года. Если у нас не будет нового боксёрского органа, который будет работать в партнёрстве с Международным Олимпийским Комитетом, то мы не сможем включить бокс в программу Олимпийских Игр-2028", — написал Кристиан Клауэ в своих социальных сетях.

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Напомним, что Олимпийские Игры в 2028 году должны пройти в Лос-Анджелесе, США.

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Источник:
lequipe
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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