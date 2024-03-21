Промоутер Паркера: Джозеф действительно сейчас должен быть впереди Джошуа

Дэвид Хиггинс, промоутер временного чемпиона WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера, рассказал, что его клиент должен сразиться с Энтони Джошуа.

"Паркер — временный чемпион WBO, это означает, что он автоматически становится обязательным претендентом. Поэтому, если следовать правилам, то ему скоро должны предложить чемпионский бой. Хотелось бы так думать.

Никакого неуважения к Джошуа, он здорово выглядел в последних боях, но парень дрался с низкоуровневыми оппонентами. Его противники далеки от того уровня, на котором выступает Джозеф. Поэтому Паркер действительно сейчас должен быть впереди Джошуа. Тем не менее сейчас так все устроено в боксе, что если даже одолеешь лучшего, то тебе придется набраться терпения", — приводит слова Хиггинса Sky Sports.