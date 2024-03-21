Тайсон Фьюри: Если будут деньги, то я подерусь с Нганну

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, что готов провести реванш с Фрэнсисом Нганну.

"Как я всегда говорил, если будут деньги, то я подерусь с кем угодно. Если болельщики все еще хотят увидеть этот бой и на него есть деньги, то я подерусь с любым", — сказал Фьюри.

Напомним, что в октябре Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 95-94, 94-95) в главном событии вечера бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).