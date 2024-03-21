Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тайсон Фьюри: Если будут деньги, то я подерусь с Нганну
Британец готов провести реванш
фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, что готов провести реванш с Фрэнсисом Нганну.
"Как я всегда говорил, если будут деньги, то я подерусь с кем угодно. Если болельщики все еще хотят увидеть этот бой и на него есть деньги, то я подерусь с любым", — сказал Фьюри.
Напомним, что в октябре Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 95-94, 94-95) в главном событии вечера бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- УАФ разобрала пенальти в ворота Динамо на последних минутах матча с Вересом
- Босния и Герцеговина - Украина. Анонс и прогноз полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 на 21.03.2024
- Алонсо высказался о возможности возглавить Ливерпуль
- Нганну - о бое с Джошуа: Расстроен из-за того, что не смог продемонстрировать свой прогресс после боя с Фьюри
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн