Дюбуа и Хргович договорились о проведении боя

Стороны официального претендента на титул IBF в хэвивейте хорвата Филипа Хрговича (17-0, 14 КО) и британского экс-претендента Дэниела Дюбуа (20-2, 19 КО) уже на финальной прямой к подписанию поединка.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает всё тот же Майк Коппинджер из ESPN.

Поединок запланирован в рамках вечера бокса 1 июня в Саудовской Аравии.