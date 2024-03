Дюбуа и Хргович договорились о проведении боя

Стороны официального претендента на титул IBF в хэвивейте хорвата Филипа Хрговича (17-0, 14 КО) и британского экс-претендента Дэниела Дюбуа (20-2, 19 КО) уже на финальной прямой к подписанию поединка.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает всё тот же Майк Коппинджер из ESPN.

Поединок запланирован в рамках вечера бокса 1 июня в Саудовской Аравии.

Filip Hrgovic and Daniel Dubois are finalizing a deal for a June 1 heavyweight bout on the Beterbiev-Bivol undercard, sources told ESPN. Hrgovic is ESPN’s No. 5 heavyweight; Dubois is No. 9. Between Wilder-Zhang and Hrgovic-Dubois, four of ESPN’s top-10 heavyweights in action. pic.twitter.com/Fo6pqT1L5S