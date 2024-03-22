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Дюбуа и Хргович договорились о проведении боя

Бокс

Скорее всего поединок пройдет этим летом

Дюбуа и Хргович договорились о проведении боя

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Стороны официального претендента на титул IBF в хэвивейте хорвата Филипа Хрговича (17-0, 14 КО) и британского экс-претендента Дэниела Дюбуа (20-2, 19 КО) уже на финальной прямой к подписанию поединка.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает всё тот же Майк Коппинджер из ESPN.

Поединок запланирован в рамках вечера бокса 1 июня в Саудовской Аравии.

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Источник:
Vringe
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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