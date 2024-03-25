Тедди Атлас: Альвареса называют величайшим мексиканцем в истории, и это смешно

Известный американский тренер Тедди Атлас заявил, что не считает лидера рейтинга pound-for-pound мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (60-2-2, 39 KO) величайшим боксером в истории.

"Альвареса называют величайшим мексиканцем в истории, и это смешно. Понимаю, он очень талантлив, я согласен с этим, и он давно в боксе. Ему всего 33 года, но он начал карьеру в 16 лет.

Канело завоевал много различных титулов, но при этом всегда хорошо подбирал себе соперников. Вы можете себе это позволить, если являетесь парнем, который приносит деньги. Так бывает, и не только в боксе", — сказал Атлас на своём YouTube-канале.

5 мая в Лас-Вегасе (США) Альварес проведёт защиту всех четырёх титулов во втором среднем весе (до 76,2 кг) против соотечественника Хайме Мунгии (43-0, 34 KO).