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Тедди Атлас: Альвареса называют величайшим мексиканцем в истории, и это смешно

Бокс

Тренер считает, что Канело переоцененный

Тедди Атлас: Альвареса называют величайшим мексиканцем в истории, и это смешно

Фото: isport.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный американский тренер Тедди Атлас заявил, что не считает лидера рейтинга pound-for-pound мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (60-2-2, 39 KO) величайшим боксером в истории.

"Альвареса называют величайшим мексиканцем в истории, и это смешно. Понимаю, он очень талантлив, я согласен с этим, и он давно в боксе. Ему всего 33 года, но он начал карьеру в 16 лет.

Канело завоевал много различных титулов, но при этом всегда хорошо подбирал себе соперников. Вы можете себе это позволить, если являетесь парнем, который приносит деньги. Так бывает, и не только в боксе", — сказал Атлас на своём YouTube-канале.

5 мая в Лас-Вегасе (США) Альварес проведёт защиту всех четырёх титулов во втором среднем весе (до 76,2 кг) против соотечественника Хайме Мунгии (43-0, 34 KO).

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Сауль Альварес Тедди Атлас
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