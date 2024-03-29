Красюк: Уже сейчас договариваемся с возможными потенциальными оппонентами для Беринчика

Генеральный директор К2 Promotions Ukraine Александр Красюк рассказал об организации боя за пояс чемпиона мира WBO в легком весе между Денисом Беринчиком (18-0, 9 KO) и Эмануэлем Наваррете (38-1-1, 31 КО).

Напомним, что поединок пройдет 18 мая в США.

- О том, что Денис встретится с Наваррете инсайдеры сообщали, кажется, еще с января. Почему объявление состоялось только сейчас? Были какие-то пункты в контракте, которые не могли согласовать?

- Действительно, инсайдеры об этом сообщали давно. Но эта информация не была секретной. Ведь на тот момент, когда Хейни перешел в другую категорию и титул WBO стал вакантным, Денис был самым вероятным претендентом. В то же время Наваррете решил перейти в легкий вес, и будучи суперчемпионом, по правилам WBO, получил статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по этой версии в легком весе. Так же когда-то Александр Усик, перейдя в супертяжелый вес из крузервейта, получил статус обязательного претендента и право на бой с тогдашним чемпионом Энтони Джошуа.

Официальное объявление поединка происходит после того, как согласована дата, место, все условия, а также подписан контракт. Поэтому в январе этого еще не было, потому что Наваррете имел операцию на руке, и не было понятно сколько времени ему нужно на восстановление. А уже после того, как эта информация была утверждена, когда мы определили дату и начали переговорный процесс, эта информация стала публичной.

Итак, 18 мая в Сан-Диего, в один день с поединком Усик – Фьюри, состоится бой за титул чемпиона мира WBO в легком весе между Денисом Беринчиком и Эмануэлем Наваррете.

- Были ли WBO и Top Rank заинтересованы видеть Дениса в чемпионском бою и против такого соперника, как Наваррете? Не было ли, возможно, попыток поставить на этот бой кого-то другого, более известного американской публике? Мы же понимаем, что здесь на кону большие деньги, и у всех свои интересы.

- Да, действительно, у всех свои интересы, на кону – большие деньги, но мы должны осознать, что это не только большой шаг в боксе, в спорте, но и в нашей философии, нашем мировоззрении. Избавляемся от комплекса неполноценности. На этом конкретном примере мы доказываем, что наши интересы, так же, как и интересы других лиц и групп, играющих на этом рынке, равны. И труд интеллектуальный, труд физический, который выполняют боксёры вообще в целом в сумме своей дают определённый результат. И тот, кто работает лучше, получает этот результат в положительном виде. Поэтому есть правила, которые соблюдаются всеми игроками, они их хорошо знают. И мы очень долго ждали этого шанса.

Мы знаем, что в этом весе есть другой чемпион Василий Ломаченко, который очень долго держал пояс WBO в этой весовой категории. И именно поэтому Денис не имел возможности раньше боксировать за пояс чемпиона мира WBO. Однако терпение, кропотливая работа, концентрированная работа дали свои результаты. И мы надеемся, что 18 мая будет добыт еще один чемпионский титул для украинца.

- Относительно денег. Можете сказать во сколько раз больше Денис заработает за этот бой чем за бой с Энтони Йигитом?

- Денис Беринчик является боксером мирового уровня. Это засвидетельствовано историей. Кроме того, что он является серебряным призером Олимпиады, официальным претендентом на титул WBO, он же более 5 лет занимает самые высокие позиции в мировых рейтингах. И при известных обстоятельствах, которые были описаны в пункте выше, он не получил этой возможности драться за титул WBO. Этого уже достигнуто. Таким образом, Денис будет драться и получит гонорар, который является адекватным чемпионскому поединку. Также мы планируем дальнейшие поединки с его участием, и уже сейчас договариваемся с возможными потенциальными оппонентами для Дениса. Это не значит, что мы недооцениваем Наваррете или заглядываем ему за спину. Однако мы взрослые люди, давно уже в этом бизнесе и знаем, что планирование и отработка стратегии является очень важным не только шагом, но и базисом для построения карьеры спортсмена.