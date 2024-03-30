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Богачук и Мендоса провели дуэль взглядов перед чемпионским поединком. Видео

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Богачук и Мендоса провели дуэль взглядов перед чемпионским поединком. Видео

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 30 на 31 марта в Лас-Вегасе (США) состоится поединок в первом среднем весе. Украинец Сергей Богачук (23-1; 23 КО) выйдет на бой против американца Брайана Мендосы (22-3; 16 КО), а на кону будет стоять временный титул по версии WBC.

Поединок состоится в андеркарте встречи Тима Цзю (24-0, 17 KO) и Себастьяна Фундора (20-1-1; 13 КО) за полноценный титул WBC.

Перед боем прошла традиционная церемония взвешивания и дуэль взглядов.

Результаты:

Сергей Богачук – 69,22 кг (152,6 фунта)

Брайан Мендоса – 69,49 кг (153.2 фунта)

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Сергей Богачук
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