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Богачук и Мендоса провели дуэль взглядов перед чемпионским поединком. Видео
Ждем супербой
В ночь с 30 на 31 марта в Лас-Вегасе (США) состоится поединок в первом среднем весе. Украинец Сергей Богачук (23-1; 23 КО) выйдет на бой против американца Брайана Мендосы (22-3; 16 КО), а на кону будет стоять временный титул по версии WBC.
Поединок состоится в андеркарте встречи Тима Цзю (24-0, 17 KO) и Себастьяна Фундора (20-1-1; 13 КО) за полноценный титул WBC.
Перед боем прошла традиционная церемония взвешивания и дуэль взглядов.
Результаты:
Сергей Богачук – 69,22 кг (152,6 фунта)
Брайан Мендоса – 69,49 кг (153.2 фунта)
Brian Mendoza vs Serhii Bohachuk— BOXING n BBQ (@BOXINGnBBQ) March 29, 2024
For the WBC interim! #BOXINGnBBQ #Boxing#TszyuFundora pic.twitter.com/3vlQTwnjQ0
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