Богачук и Мендоса провели дуэль взглядов перед чемпионским поединком. Видео

В ночь с 30 на 31 марта в Лас-Вегасе (США) состоится поединок в первом среднем весе. Украинец Сергей Богачук (23-1; 23 КО) выйдет на бой против американца Брайана Мендосы (22-3; 16 КО), а на кону будет стоять временный титул по версии WBC.

Поединок состоится в андеркарте встречи Тима Цзю (24-0, 17 KO) и Себастьяна Фундора (20-1-1; 13 КО) за полноценный титул WBC.

Перед боем прошла традиционная церемония взвешивания и дуэль взглядов.

Результаты:

Сергей Богачук – 69,22 кг (152,6 фунта)

Брайан Мендоса – 69,49 кг (153.2 фунта)

Brian Mendoza vs Serhii Bohachuk



