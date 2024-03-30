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Усик-Фьюри: Известны все поединки андеркарта супервечера бокса

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Усик-Фьюри: Известны все поединки андеркарта супервечера бокса

фото из свободных источников

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

18 мая в Саудовской Аравии состоится вечер бокса, главным событием которого станет поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик-Фьюри.

Организатор вечера Турки Аль-Аш-Шейх опубликовал постер, в котором объявил имена всех участников андеркарта.

Майрис Бриедис – Джей Опетая

Джо Кордина – Энтони Какаче (бой за звание чемпиона IBF во втором полулегком весе)

Сергей Ковалев - Робин Сафар

Марк Чемберлен – Джошуа Олувасеун Вахаб

Мозес Итаума – Илья Мезенцев

Айзек Лоу – Хасибулла Ахмади

Дэвид Ника – Майкл Зейц

Напомним, ранее Богачук и Мендоса прошли церемонию взвешивания перед боем.

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