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Усик-Фьюри: Известны все поединки андеркарта супервечера бокса
Будет интересно посмотреть все поединки
фото из свободных источников
18 мая в Саудовской Аравии состоится вечер бокса, главным событием которого станет поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик-Фьюри.
Организатор вечера Турки Аль-Аш-Шейх опубликовал постер, в котором объявил имена всех участников андеркарта.
Майрис Бриедис – Джей Опетая
Джо Кордина – Энтони Какаче (бой за звание чемпиона IBF во втором полулегком весе)
Сергей Ковалев - Робин Сафар
Марк Чемберлен – Джошуа Олувасеун Вахаб
Мозес Итаума – Илья Мезенцев
Айзек Лоу – Хасибулла Ахмади
Дэвид Ника – Майкл Зейц
Напомним, ранее Богачук и Мендоса
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