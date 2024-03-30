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Мендоса – о Богачуке: Опасный соперник, но я готов
Будет интересный бой
boxingscene.com
Американец Брайан Мендоса (22-3; 16 КО) прокомментировал ожидания от поединка против украинца Сергея Богачука (23-1; 23 КО) за титул временного чемпиона по версии WBC. Его слова цитирует BoxingScene:
"Знаете, это не тот бой, к которому готовятся две недели. Он опасный соперник. Но, как я уже сказал, мы готовы. Мы в форме спарринговали с Тимом Цзю и Эриком Пристом, который на прошлой неделе сражался на Golden Boy.
Все это касается моего питания. Я поддерживаю здоровый вес круглый год. Я в форме: мы делаем спринты, всю работу с мешками, все что мы должны делать. Даже в этом коротком лагере не осталось камня на камне.
Мы работали на 110%. Мы шли полным ходом. Это тот случай, когда подготовка встречается с возможностью" – сказал он.
Напомним, что ранее Богачук
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