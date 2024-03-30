Мендоса – о Богачуке: Опасный соперник, но я готов

Американец Брайан Мендоса (22-3; 16 КО) прокомментировал ожидания от поединка против украинца Сергея Богачука (23-1; 23 КО) за титул временного чемпиона по версии WBC. Его слова цитирует BoxingScene:

"Знаете, это не тот бой, к которому готовятся две недели. Он опасный соперник. Но, как я уже сказал, мы готовы. Мы в форме спарринговали с Тимом Цзю и Эриком Пристом, который на прошлой неделе сражался на Golden Boy.

Все это касается моего питания. Я поддерживаю здоровый вес круглый год. Я в форме: мы делаем спринты, всю работу с мешками, все что мы должны делать. Даже в этом коротком лагере не осталось камня на камне.

Мы работали на 110%. Мы шли полным ходом. Это тот случай, когда подготовка встречается с возможностью" – сказал он.