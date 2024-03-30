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Диллиан Уайт дал прогноз на бой Усик-Фьюри
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Фото: Queensberry Promotions
Британский супертяж Диллиан Уайт (30-3; 20 КО) дал прогноз на бой за титул абсолютного чемпиона мира в "королевском" дивизионе Усик-Фьюри. Его слова цитирует BoxingSocial:
"Мне трудно выбрать одного в этом бою, потому что очень трудно выбрать. Трудно сказать, что этот парень победит или этот. Ты можешь спорить с обоими ребятами, но я думаю, что это сражение – 50 на 50.
Я думаю, что это просто зависит от того, кто этого хочет больше и кто сделает правильные вещи.
Я думаю, что Фьюри просыпается для больших боев, он не будет тренироваться к Усику так же, как он тренировался до этого. Видите ли, он был в форме, когда бой перенесли, так что посмотрим" – сказал британец.
Напомним, что ранее Богачук
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