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Диллиан Уайт дал прогноз на бой Усик-Фьюри

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Диллиан Уайт дал прогноз на бой Усик-Фьюри

Фото: Queensberry Promotions

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Диллиан Уайт (30-3; 20 КО) дал прогноз на бой за титул абсолютного чемпиона мира в "королевском" дивизионе Усик-Фьюри. Его слова цитирует BoxingSocial:

"Мне трудно выбрать одного в этом бою, потому что очень трудно выбрать. Трудно сказать, что этот парень победит или этот. Ты можешь спорить с обоими ребятами, но я думаю, что это сражение – 50 на 50.

Я думаю, что это просто зависит от того, кто этого хочет больше и кто сделает правильные вещи.

Я думаю, что Фьюри просыпается для больших боев, он не будет тренироваться к Усику так же, как он тренировался до этого. Видите ли, он был в форме, когда бой перенесли, так что посмотрим" – сказал британец.

Напомним, что ранее Богачук дал прогноз на бой Усик-Фьюри.

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Александр Усик Тайсон Фьюри Диллиан Уайт
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