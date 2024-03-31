  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Украинский боксер деклассировал соперника и завоевал титул чемпиона мира
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинский боксер деклассировал соперника и завоевал титул чемпиона мира

Бокс
Обновлено

Великолепный поединок от Богачука

Украинский боксер деклассировал соперника и завоевал титул чемпиона мира

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер Сергей Богачук (24-1; 23 КО) победил в поединке за титул "временного" чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе. Наш спортсмен по итогам 12 раундов победил Брайана Мендосу (22-4; 16 КО).

Начиная со старта поединка, Богачук захватил центр ринга и действовал первым номером. Его соперник постоянно находился в защите, лишь иногда пытаясь выходить в контратаки (очень редко это удавалось).

По завершении поединка все три судьи единогласно отдали победу Сергею (117–111, 117–111, 118–110).

Видео боя:

По теме
yellow-arrow
Диллиан Уайт дал прогноз на бой Усик-Фьюри
yellow-arrow
Мендоса – о Богачуке: Опасный соперник, но я готов
yellow-arrow
Богачук – о бое Усик-Фьюри: Александр выиграет, Тайсону пора на пенсию
Сергей Богачук
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости