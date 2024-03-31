Украинский боксер деклассировал соперника и завоевал титул чемпиона мира

Украинский боксер Сергей Богачук (24-1; 23 КО) победил в поединке за титул "временного" чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе. Наш спортсмен по итогам 12 раундов победил Брайана Мендосу (22-4; 16 КО).

Начиная со старта поединка, Богачук захватил центр ринга и действовал первым номером. Его соперник постоянно находился в защите, лишь иногда пытаясь выходить в контратаки (очень редко это удавалось).

По завершении поединка все три судьи единогласно отдали победу Сергею ( 117–111, 117–111, 118–110 ).