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Богачук: Эта победа – для Украины, украинского народа
Гордимся таким спортсменом
boxingscene.com
Украинский боксер Сергей Богачук (24-1; 23 КО)
"Во-первых, я хочу сказать, что эта победа – для Украины, для украинского народа. У нас трудные времена. И этим выступлением хочу мотивировать наших людей к победе.
Я хочу сказать для украинских фанатов – держитесь, мы обязательно победим. Поддерживайте меня, а я постараюсь побеждать и мотивировать вас. Вместе мы победим. Украинцы – это несгибаемые люди.
Хотя прошли 12 раундов, я чувствую себя отлично. Пожалуй, я могу провести еще 12 раундов. Это было легко, отличные ощущения. Я был готов к этому бою. Это был очень важный поединок в моей карьере. Пожалуй, самое лучшее сражение в моей профи-карьере. Теперь я доволен. Я – чемпион мира.
Мендоса – отличный боксер, имеет большой опыт и он в хорошей форме. В предыдущем бою Мендоса нокаутировал Фундора, великолепного боксера. Для меня это был серьезный соперник.
Дальше – может быть, Себастьян Фундора, может быть Тим Цзю. Кто-то из них победит. Я хочу стать лучшим, хочу стать чемпионом мира, хочу собрать все титулы. Давайте, ребята, я готов сразиться с лучшими соперниками. Хочу стать абсолютным чемпионом мира" – сказал наш спортсмен после победы.
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