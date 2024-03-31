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Богачук: Эта победа – для Украины, украинского народа

Бокс
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Богачук: Эта победа – для Украины, украинского народа

boxingscene.com

Новина українською

Украинский боксер Сергей Богачук (24-1; 23 КО) победил в поединке за титул "временного" чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе. Наш спортсмен по итогам 12 раундов одолел Брайана Мендосу (22-4; 16 КО).

"Во-первых, я хочу сказать, что эта победа – для Украины, для украинского народа. У нас трудные времена. И этим выступлением хочу мотивировать наших людей к победе.

Я хочу сказать для украинских фанатов – держитесь, мы обязательно победим. Поддерживайте меня, а я постараюсь побеждать и мотивировать вас. Вместе мы победим. Украинцы – это несгибаемые люди.

Хотя прошли 12 раундов, я чувствую себя отлично. Пожалуй, я могу провести еще 12 раундов. Это было легко, отличные ощущения. Я был готов к этому бою. Это был очень важный поединок в моей карьере. Пожалуй, самое лучшее сражение в моей профи-карьере. Теперь я доволен. Я – чемпион мира.

Мендоса – отличный боксер, имеет большой опыт и он в хорошей форме. В предыдущем бою Мендоса нокаутировал Фундора, великолепного боксера. Для меня это был серьезный соперник.

Дальше – может быть, Себастьян Фундора, может быть Тим Цзю. Кто-то из них победит. Я хочу стать лучшим, хочу стать чемпионом мира, хочу собрать все титулы. Давайте, ребята, я готов сразиться с лучшими соперниками. Хочу стать абсолютным чемпионом мира" – сказал наш спортсмен после победы.

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Сергей Богачук
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Андрей Хижняк
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