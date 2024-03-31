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Шевадзуцкий проиграл Пулеву единогласным решением судей
К сожалению, украинец уступил
instagram.com/igor_shevadzutskiy/
Украинский супертяж Игорь Шевадзуцкий (11-2, 9 КО) проиграл в главном событии боксерского вечера в Софии (Болгария).
В 12-раундовом противостоянии наш спортсмен уступил местному Кубрату Пулеву (31-3; 14 КО). Поединок прошел полную дистанцию, все судьи отдали победу болгарину 117-111; 117-111; 117-111.
Отметим, что Кубрат должен был выйти на поединок против обладателя титула WBA Regular, немца Мануэля Чарра (34-4; 20 КО), однако последний получил травму и снялся.
Напомним, что ранее Богачук
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