Шевадзуцкий проиграл Пулеву единогласным решением судей

Украинский супертяж Игорь Шевадзуцкий (11-2, 9 КО) проиграл в главном событии боксерского вечера в Софии (Болгария).

В 12-раундовом противостоянии наш спортсмен уступил местному Кубрату Пулеву (31-3; 14 КО). Поединок прошел полную дистанцию, все судьи отдали победу болгарину 117-111; 117-111; 117-111 .

Отметим, что Кубрат должен был выйти на поединок против обладателя титула WBA Regular, немца Мануэля Чарра (34-4; 20 КО), однако последний получил травму и снялся.