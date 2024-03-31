Президент WBC провел разговор с Богачуком

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман после победы украинца Сергея Богачука (24-1; 23 КО) в поединке за временный титул WBC провел разговор с нашим спортсменом и его промоутером. Соответствующий пост специалист разместил на своей официальной странице в Твиттер:

"Только состоялась замечательная видеоконференция с нашим новым временным чемпионом Сергеем Богачуком и его промоутером Томом Леффлером.

Ковид прервал карьеру Сергея, но теперь он снова на вершине и завоевал славу WBC" – написал Сулейман.