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Президент WBC провел разговор с Богачуком
Видимо говорили о следующем бое
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман после
"Только состоялась замечательная видеоконференция с нашим новым временным чемпионом Сергеем Богачуком и его промоутером Томом Леффлером.
Ковид прервал карьеру Сергея, но теперь он снова на вершине и завоевал славу WBC" – написал Сулейман.
Напомним, что ранее Богачук
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