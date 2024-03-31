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Президент WBC провел разговор с Богачуком

Бокс
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Видимо говорили о следующем бое

Президент WBC провел разговор с Богачуком

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман после победы украинца Сергея Богачука (24-1; 23 КО) в поединке за временный титул WBC провел разговор с нашим спортсменом и его промоутером. Соответствующий пост специалист разместил на своей официальной странице в Твиттер:

"Только состоялась замечательная видеоконференция с нашим новым временным чемпионом Сергеем Богачуком и его промоутером Томом Леффлером.

Ковид прервал карьеру Сергея, но теперь он снова на вершине и завоевал славу WBC" – написал Сулейман.

Напомним, что ранее Богачук прокомментировал победу в бою против Мендосы.

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