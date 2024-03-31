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Богачук-Мендоса: Видео-обзор лучших моментов чемпионского поединка

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Богачук-Мендоса: Видео-обзор лучших моментов чемпионского поединка

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Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер Сергей Богачук (24-1; 23 КО) победил в поединке за титул "временного" чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе. Наш спортсмен по итогам 12 раундов одолел Брайана Мендосу (22-4; 16 КО).

Вашему вниманию подборка лучших моментов чемпионского поединка:

Комментарий Богачука

Комментарий президента WBC

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