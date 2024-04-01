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WBO назвала имя следующего соперника Себастьяна Фундоры

Бокс

Им станет лидер P4P

WBO назвала имя следующего соперника Себастьяна Фундоры

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Глава Всемирной боксёрской организации (WBO) Франциско Валькарсель заявил, что готовится назначить обязательного претендента для нового чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,9 кг), американца Себастьяна Фундоры (21-1-1, 13 KO).

Им станет действующий лидер рейтинга pound-for-pound, американец Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO).

"Бой в Вегасе получился великолепным. Тим Цзю в очередной раз доказал, что является одним из лучших в первом среднем весе. Поздравляем Тима и Себастьяна Фундору с потрясающим боем за титул WBO. На следующей неделе WBO санкционирует переговоры между Фундорой и Теренсом Кроуфордом", — приводит слова Валькарселя World Boxing News.

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