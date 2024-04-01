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Сергей Богачук поделился планами на будущее

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Украинец хочет стать абсолютным чемпионом мира

Сергей Богачук поделился планами на будущее

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Временный чемпион WBC, украинец Сергей Богачук (24-1, 23 KO) поделился на своей странице в X (ранее Twitter) планами на будущее:

"Хочу все пояса. ВСЕ" - написал украинец.

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Сергей Богачук
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