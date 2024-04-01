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Сергей Богачук поделился планами на будущее
Украинец хочет стать абсолютным чемпионом мира
Getty Images/Global Images Ukraine
Временный чемпион WBC, украинец Сергей Богачук (24-1, 23 KO) поделился на своей странице в X (ранее Twitter) планами на будущее:
"Хочу все пояса. ВСЕ" - написал украинец.
I want all the belts ALL OF THEM . @TomLoeffler1 pic.twitter.com/R2rflFhlni— Serhii Bohachuk ???????? (@SBohachuk) April 1, 2024
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