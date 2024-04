Сергей Богачук поделился планами на будущее

Временный чемпион WBC, украинец Сергей Богачук (24-1, 23 KO) поделился на своей странице в X (ранее Twitter) планами на будущее:

"Хочу все пояса. ВСЕ" - написал украинец.

I want all the belts ALL OF THEM . @TomLoeffler1 pic.twitter.com/R2rflFhlni