WBO отправила официальное сообщение представилям Кроуфорда и Фундоры

WBO отправили официальное сообщение представителям американских боксёров Теренса Кроуфорда и Себастьяна Фундоры по поводу организации их поединка.

Бой должен состояться в ближайшие 180 дней. В течение 20 дней стороны должны прийти к общему соглашению по поводу деталей поединка.

Напомним, в минувшие выходные Фундора встречался с австралийцем Тимофеем Цзю. Поединок прошёл на "Ти-Мобайл Арене" и продлился все 12 раундов, по итогам которых Цзю проиграл своему оппоненту раздельным решением судей. Фундора стал новым чемпионом мира в первом среднем весе.