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WBO отправила официальное сообщение представилям Кроуфорда и Фундоры
Теперь стороны в течение 20 дней должны прийти к общему соглашению
ShowtimeBoxing
WBO отправили официальное сообщение представителям американских боксёров Теренса Кроуфорда и Себастьяна Фундоры по поводу организации их поединка.
Бой должен состояться в ближайшие 180 дней. В течение 20 дней стороны должны прийти к общему соглашению по поводу деталей поединка.
Напомним, в минувшие выходные Фундора встречался с австралийцем Тимофеем Цзю. Поединок прошёл на "Ти-Мобайл Арене" и продлился все 12 раундов, по итогам которых Цзю проиграл своему оппоненту раздельным решением судей. Фундора стал новым чемпионом мира в первом среднем весе.
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