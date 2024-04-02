Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию IBA

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил жалобу Международной боксёрской ассоциации (IBA) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) об аннулировании признания IBA.

В июне 2023 года состоялось голосование по вопросу лишения признания IBA исполнительным комитетом МОК. В результате Международная боксёрская ассоциация была лишена статуса признанной.

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Напомним, ранее представители IBA обратились в Спортивный арбитражный суд с апелляцией для пересмотра данного решения. Они настаивали в суде на том, чтобы приостановить действие предложений МОК до вынесения окончательного решения.