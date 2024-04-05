Энтони Джошуа сделал прогноз на бой Тайсон - Пол

Известный британский боксёр Энтони Джошуа высказался о предстоящем поединке между прославленным американцем Майком Тайсоном и видеоблогером Джейком Полом.

Напомним, что он состоится 20 июля в Арлингтоне (США).

"Тайсон уже немолодой. Молюсь, чтобы с его здоровьем всё было в порядке. Джейк Пол победит в силу молодости. Так мне кажется. Что я думаю о подобных поединках? Меня всё устраивает. Не вижу ничего плохого", — сказал Джошуа в эфире Ross Show.

На счету Пола 10 боёв по правилам бокса, в которых он одержал девять побед и потерпел одно поражение. В активе Тайсона 50 побед (44 нокаутом) и шесть поражений.