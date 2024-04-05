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Энтони Джошуа: На бой с Нганну готовился к 10 раундам

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Но все произошло намного быстрее

Энтони Джошуа: На бой с Нганну готовился к 10 раундам

DAZN

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Бывший двукратный чемпион мира в хэвивейте Энтони Джошуа (28-3, 25 KO) рассказал, чего ожидал от боя с экс-чемпионом UFC Франсисом Нганну (0-2, 0 KO).

"Я готовился к 10 раундам, к тяжелому бою. Этот парень большой, сильный, он чувствует себя по-другому, потому что он боец ММА. Он жесткий парень. Я думал, что все равно одержу победу, и это произошло намного раньше, чем я ожидал.

С некоторыми бойцами вы не ладите, поэтому иногда после боя не остается никаких разговоров. Есть еще и уровень уважения - у нас с Нганну было много уважения.

Я подбадривал его, потому что у парня была потрясающая карьера. Не позволяйте этому единственному провалу в его карьере стать определяющим моментом. Я уже проигрывал — это тяжело", — сказал Джошуа.

Напомним, что 8 марта Энтони Джошуа во втором раунде нокаутировал Франсиса Нганну.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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