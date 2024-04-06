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Хирн рассказал, сколько могут получить Джошуа и Фьюри в случае очного противостояния
Безумные деньги
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн рассказал, какой гонорар может получить его подопечный Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) за потенциальный поединок против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО). Слова специалиста цитирует канал Piers Morgan Uncensored:
– Если вы получите бой Джошуа – Фьюри, сколько можете получить за этот бой сейчас?
– Мы говорим о 100 миллионах для каждого бойца.
– Это самый дорогой бой в истории?
– Да, самый большой бой в истории.
– И что из этого получите именно вы?
– Как вы знаете, мы берем процент от Энтони Джошуа.
– Каков ваш процент?
– Он меняется в зависимости от того, сколько Эй Джей зарабатывает, но также и с годами – сказал Хирн.
Напомним, что ранее Джошуа
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