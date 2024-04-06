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Хирн рассказал, сколько могут получить Джошуа и Фьюри в случае очного противостояния

Бокс
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Безумные деньги

Хирн рассказал, сколько могут получить Джошуа и Фьюри в случае очного противостояния

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн рассказал, какой гонорар может получить его подопечный Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) за потенциальный поединок против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО). Слова специалиста цитирует канал Piers Morgan Uncensored:

– Если вы получите бой Джошуа – Фьюри, сколько можете получить за этот бой сейчас?

– Мы говорим о 100 миллионах для каждого бойца.

– Это самый дорогой бой в истории?

– Да, самый большой бой в истории.

– И что из этого получите именно вы?

– Как вы знаете, мы берем процент от Энтони Джошуа.

– Каков ваш процент?

– Он меняется в зависимости от того, сколько Эй Джей зарабатывает, но также и с годами – сказал Хирн.

Напомним, что ранее Джошуа рассказал, когда планирует снова выйти на ринг.

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