Хирн рассказал, сколько могут получить Джошуа и Фьюри в случае очного противостояния

Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн рассказал, какой гонорар может получить его подопечный Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) за потенциальный поединок против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО). Слова специалиста цитирует канал Piers Morgan Uncensored:

– Если вы получите бой Джошуа – Фьюри, сколько можете получить за этот бой сейчас?

– Мы говорим о 100 миллионах для каждого бойца.

– Это самый дорогой бой в истории?

– Да, самый большой бой в истории.

– И что из этого получите именно вы?

– Как вы знаете, мы берем процент от Энтони Джошуа.

– Каков ваш процент?

– Он меняется в зависимости от того, сколько Эй Джей зарабатывает, но также и с годами – сказал Хирн.