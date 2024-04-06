Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усику очень нравятся психологические игры с Фьюри
Но победитель будет только один
Фото: Queensberry Promotions
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) рассказал, что любит играть в психологические игры с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1; 24 КО). Слова нашего спортсмена цитирует SecondOut:
— Фьюри приходил на пресс-конференцию с Кличко в костюме Бэтмена. Ты приходил на пресс-конференцию с Джошуа в костюме Джокера. Ты Джокер для Фьюри?
— Нет, это только шоу. Я не Джокер, Фьюри – не Бэтмен.
— Но это больше, чем шоу, когда это сверхтяжелый дивизион. Он был Бэтменом, а ты выбрал Джокера. За этим стоит нечто большее?
— Возможно.
— Многие говорят, что Фьюри – мастер психологических игр, как и ты. Кто выиграет эту психологическую войну сейчас?
— Я.
— Планируете ли вы и дальше заниматься этим?
– Да. Это отличная игра, – сказал Усик.
Напомним, что бой Усик-Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.
Популярное сейчас
- Украинцы в АПЛ, МЮ против Ливерпуля, Шахтер примет Рух. Расписание футбола на 1 – 7 апреля
- От дяди Надаля до беженца из Косово: пять лиц сенсационного финалиста Кубка короля-2024
- Интересуется не только футболом: Салах рассказал о хобби, которые помогают ему быть "лучшей версией самого себя"
- Александр Усик: Я не смотрю видео Тайсона Фьюри, потому что это пустая трата времени
- Роскошная телеведущая умоляет вратаря Ньюкасла покинуть Англию ради семьи. ФОТО
- Красотка дня. Знаменитая модель, которая не простила Дани Алвесу измену и обвинения в изнасиловании. ФОТО