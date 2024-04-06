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Усику очень нравятся психологические игры с Фьюри

Бокс

Но победитель будет только один

Усику очень нравятся психологические игры с Фьюри

Фото: Queensberry Promotions

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) рассказал, что любит играть в психологические игры с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1; 24 КО). Слова нашего спортсмена цитирует SecondOut:

— Фьюри приходил на пресс-конференцию с Кличко в костюме Бэтмена. Ты приходил на пресс-конференцию с Джошуа в костюме Джокера. Ты Джокер для Фьюри?

— Нет, это только шоу. Я не Джокер, Фьюри – не Бэтмен.

— Но это больше, чем шоу, когда это сверхтяжелый дивизион. Он был Бэтменом, а ты выбрал Джокера. За этим стоит нечто большее?

— Возможно.

— Многие говорят, что Фьюри – мастер психологических игр, как и ты. Кто выиграет эту психологическую войну сейчас?

— Я.

— Планируете ли вы и дальше заниматься этим?

– Да. Это отличная игра, – сказал Усик.

Напомним, что бой Усик-Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

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