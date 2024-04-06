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Усик-Фьюри: Украинец показал редкое фото из тренировочного лагеря
Британец более прозрачен
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) поделился со своими поклонниками редким фото. Наш спортсмен продолжает подготовку к поединку против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО). Фотографию из тренировочного лагеря Александр разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Усик
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