Усик-Фьюри: Украинец показал редкое фото из тренировочного лагеря

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) поделился со своими поклонниками редким фото. Наш спортсмен продолжает подготовку к поединку против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО). Фотографию из тренировочного лагеря Александр разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Усик рассказал о психологических играх с Фьюри.