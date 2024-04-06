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Промоутер Фьюри нашел ахиллесовую пяту Усика
Как бы ни обидно было это признавать, но немного есть
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен рассказал о слабых местах будущего соперника своего подопечного, украинца Александра Усика (21-0; 14 КО). Его слова цитирует Skysports:
"У Тайсона всегда есть план A, B и план C, а что еще более важно – у него большое сердце. Хочу сказать одну вещь о Фьюри: если он увидит малейшую трещину в обороне, или какую-нибудь слабость, он этим воспользуется. Вот почему это такое увлекательное сражение.
С другой стороны, Усик увидел некие недочеты Тайсона в бою с Нганну и может ими пользоваться. Я уверен в этом. Усик – отличный соперник. Парень сражается на высоком уровне с любительских времен. Все-таки Дюбуа показал его ахиллесовою пяту . Усик никогда не сможет избавиться от этого. Даниэль тогда почти справился со своей задачей. Так что я думаю, что Тайсон нокаутирует его, как я когда-то предполагал, что он нокаутирует Уайлдера. Мне очень хочется, чтобы он это сделал.
Фьюри остановит Усика, но это будет увлекательное сражение. У нас есть два непобедимых бойца, и 18 мая узнаем, кто лучший" – сказал специалист.
Напомним, ранее Усик
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