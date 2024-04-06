  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Промоутер Фьюри нашел ахиллесовую пяту Усика
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Промоутер Фьюри нашел ахиллесовую пяту Усика

Бокс

Как бы ни обидно было это признавать, но немного есть

Промоутер Фьюри нашел ахиллесовую пяту Усика

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен рассказал о слабых местах будущего соперника своего подопечного, украинца Александра Усика (21-0; 14 КО). Его слова цитирует Skysports:

"У Тайсона всегда есть план A, B и план C, а что еще более важно – у него большое сердце. Хочу сказать одну вещь о Фьюри: если он увидит малейшую трещину в обороне, или какую-нибудь слабость, он этим воспользуется. Вот почему это такое увлекательное сражение.

С другой стороны, Усик увидел некие недочеты Тайсона в бою с Нганну и может ими пользоваться. Я уверен в этом. Усик – отличный соперник. Парень сражается на высоком уровне с любительских времен. Все-таки Дюбуа показал его ахиллесовою пяту . Усик никогда не сможет избавиться от этого. Даниэль тогда почти справился со своей задачей. Так что я думаю, что Тайсон нокаутирует его, как я когда-то предполагал, что он нокаутирует Уайлдера. Мне очень хочется, чтобы он это сделал.

Фьюри остановит Усика, но это будет увлекательное сражение. У нас есть два непобедимых бойца, и 18 мая узнаем, кто лучший" – сказал специалист.

Напомним, ранее Усик поделился фото из тренировочного лагеря.

По теме
yellow-arrow
Усик-Фьюри: Украинец показал редкое фото из тренировочного лагеря
yellow-arrow
Усику очень нравятся психологические игры с Фьюри
yellow-arrow
Богачук: Мне нужны чемпионы, мне нужны лучшие боксеры
Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости