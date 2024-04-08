Уоррен: Если Фьюри видит какую-то слабость у оппонента, то использует это в своих интересах

Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя титула WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, высказался о бое британца с чемпионом мира по версии IBF, WBO та WBA Александром Усиком. Он состоится 18 мая.

"У Тайсона есть одна особенность: если он видит какую-то слабость у оппонента, то использует это в своих интересах. Именно поэтому бой обещает быть таким захватывающим. С другой стороны, Усик может полагать, что в поединке Тайсона с Фрэнсисом Нганну были некоторые моменты, которые он сумеет использовать в своих интересах.

Ахиллесовой пятой Александра, как я уже говорил, является то, что он плохо держит удары по корпусу. Странно, что многие эксперты это не замечают. Даниэль Дюбуа использовал этот момент. И у него почти получилось", — приводит слова Уоррена Sky Sports.