Арум: Люди забыли, что бой Али — Форман также был перенесен из-за рассечения

92-летний американский промоутер Боб Арум поделился ожиданиями от боя между обладателем титула WBC в супертяжёлом весе британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) и чемпионом по версии WBA, WBO, IBF, IBO украинцем Александром Усиком (24-0, 14 КО).

— Я верю, что Фьюри — Усик будет отличным поединком. Это точно исторический бой. Будем надеяться, что этот бой будет соответствовать тому, что он означает.

— В плане самого поединка, как, - вы прогнозируете, - он пройдёт?

— Как только этот бой был сделан, я всегда чувствовал, что Фьюри был большим фаворитом, потому что я думал, его размер и боксёрские способности будут слишком большой задачей для Усика. Я смотрел на этот бой, как 3 к 4 в пользу Тайсона Фьюри. Но я был очень обеспокоен тем, как Тайсон выглядел в крайнем бою против Нганну в Рияде. Я был там и считаю, что он выглядел ужасно. У меня есть два объяснения. Первое — он реально плохо готовился к этому бою. Или второе — с годами мы не действуем так же хорошо физически, как в молодости. Увидим ли мы это у Тайсона, основываясь на бое против Нганну, или он не воспринял тот бой серьёзно и не готовился — вот что мы узнаем 18 мая.

— Что вы думаете о негативной реакции, которой он подвергся из-за рассечения и переноса своего поединка в феврале?

— Такое случается. Один из величайших боёв, которые мы помним — “Грохот джунглях”, Али против Формана… Люди забыли, что этот бой также был перенесён, кажется, на шесть недель, потому что Форман получил рассечение на тренировке. Это бокс, такое случается. Бойцы надевают шлемы, но всё равно происходит много контактов, и травмы могут случаться. Это не что-то, чего не было ранее или не случалось в главных боях супертяжёлого дивизиона. Такое уже было.

— Находится ли Тайсон на пике? Что вы ожидаете? Уверены ли вы в победе Тайсона Фьюри?

— Да. Я имею в виду, если Тайсон на пике, если это тот Тайсон Фьюри, который дважды дрался с Уайлдером, с Уайтом, то ни Усик, ни какой-нибудь другой супертяж не сможет побить его. Но это реально большое предположение. Осталось ли это в нём? Это мы увидим 18 мая. В этом мой друг Фрэнк Уоррен прав — это огромный поединок, потому что здесь слишком много вопросов. Тот же Усик, он отличный спортсмен, но сейчас вы можете посмотреть на него, и может быть, он уже не такой, каким был ранее. Уязвим ли он к ударам по корпусу? Когда я смотрю на запись поединка Усика против Дюбуа — это спорно. Был ли удар ниже пояса, было ли справедливо оценивать его, как удар ниже пояса, потому что это было прямо в линию пояса? Усик взял 5 минут на восстановление после этого. Так что вопрос в том, сдаёт ли его тело в определённой степени. Мы этого не знаем. Я смотрю на бой Фьюри против Нганну, как он работал с ним, и у меня много вопросов. Особенно после того, как мы увидели, насколько Джошуа легко справился с ним. Но это спорт, где встречаются один на один. Это не командный спорт, где один спортсмен плох, но это не влияет так сильно на команду. В боксе это один на один, вот и всё.