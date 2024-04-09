Теренс Кроуфорд провел спарринг с Шакуром Стивенсоном

Действующий лидер рейтинга pound-for-pound, американец Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO) провёл спарринг с непобеждённым чемпионом мира в трёх весовых категориях, соотечественником Шакуром Стивенсоном (21-0, 10 KO).

"Если я скажу, сколько раундов мы провели, то вы не поверите", — написал Кроуфорд в соцсетях.

30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника, Эррола Спенса, и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг). Всего на счету американца 40 побед (31 – нокаутом) и ни одного поражения.