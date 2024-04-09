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Красюк: Уоррен должен искать новую стратегию победы над Усиком
Глава Queensberry Promotions отреагировал на слова промоутера в адрес Александра
Фото: kamp-sport.com
Команда чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) ищет новую стратегию, чтобы победить обладателя поясов WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО).
Александр Красюк, промоутер украинца Александра Усика ответил на слова главы Queensberry Promotions Фрэнка Уоррена о слабом месте Усика.
"То, что Фрэнк Уоррен упоминает слабые места Усика, является слабыми сторонами любого боксера или даже любого мужчины. По этой причине эти удары запрещены. Поэтому я думаю, что дядя Фрэнк должен искать новую стратегию победы над Усиком", - написал Красюк в Instagram.
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Напомним, бой Усик — Фьюри состоится 18 мая 2024 года.
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