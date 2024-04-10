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Тайсон Фьюри: Усик - хороший боксер, трудный вызов для меня

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Британец высказался о предстоящем бое

Тайсон Фьюри: Усик - хороший боксер, трудный вызов для меня

Фото: Queensberry Promotions

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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) поделился ожиданиями от боя с обладателем поясов WBA, WBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).

Напомним, что поединок состоится 18 мая.

"Видел, журналисты писали, что для нас этот бой будет чем-то очень личным. Нет, ничего личного, только бизнес для обоих боксеров. Я не ненавижу его, он не ненавидит меня. Он человек, который верит в Бога, уважаю его.

Как боксер он был абсолютом в тяжелом весе, имеет несколько поясов в тяжелом весе. Все должны учитывать эти достижения. Хороший боксер, трудный вызов для меня. Но я очень уверен в своих способностях. И не надо говорить, что он дерьмо только из-за поражения в бою со мной.

Когда я победил Кличко, Уайлдера – все говорили, что они дерьмо. Пожалуйста, не говорите, что Усик – дерьмо, когда одолею его. Потому что он не дерьмо, он – абсолют в тяжелом весе, объединенный чемпион в сверхтяжелом", – сказал Фьюри.

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Источник:
Frank Warren's Queensberry Prom
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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