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Фьюри: Бой с Джошуа состоится в Саудовской Аравии, если организаторы заплатят 200 миллионов
Британец высказался о возможном поединке
фото - boxingscene.com
Британский боксер Тайсон Фьюри высказался о возможном бое с Энтони Джошуа и рассказал, где именно может пройти поединок.
"Бой с Джошуа точно не состоится на Уэмбли в Великобритании. Если организаторы платят 200 миллионов за бой, то, бесспорно, он будет проходить в Саудовской Аравии. Сомнительно, что бой будет в Англии".
"Возможно реванш, если он вообще будет. Но пока что я думаю об Усике, а не о Джошуа. Джошуа дважды ему без вопросов проиграл, поэтому пусть идет в конец очереди", — сказал Фьюри.
Напомним, что бой Усик — Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.
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