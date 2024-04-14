Беринчик-Наваррете: В контракте есть опция о реванше

Украинский промоутер, представитель компании К2 Александр Красюк рассказал об интересных деталях по поводу поединка его подопечного Дениса Беринчика (18-0; 9 КО).

Свой следующий бой наш спортсмен проведет 18 мая в США против Эммануэля Наваррете (38-1-1; 31 КО) – действующего чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе.

Красюк сообщил, что в контракте, который подписали обе стороны, есть пункт о реванше.

"Есть рематч. Либо рематч, либо поединки с чемпионами. Включительно (чемпиона WBC - прим) Шакура Стивенсона", – сказал специалист.

Напомним, что Беринчик впервые сможет сразиться за титул чемпиона мира.