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Беринчик-Наваррете: В контракте есть опция о реванше

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Беринчик-Наваррете: В контракте есть опция о реванше

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский промоутер, представитель компании К2 Александр Красюк рассказал об интересных деталях по поводу поединка его подопечного Дениса Беринчика (18-0; 9 КО).

Свой следующий бой наш спортсмен проведет 18 мая в США против Эммануэля Наваррете (38-1-1; 31 КО) – действующего чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе.

Красюк сообщил, что в контракте, который подписали обе стороны, есть пункт о реванше.

"Есть рематч. Либо рематч, либо поединки с чемпионами. Включительно (чемпиона WBC - прим) Шакура Стивенсона", – сказал специалист.

Напомним, что Беринчик впервые сможет сразиться за титул чемпиона мира.

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