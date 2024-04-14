Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Беринчик-Наваррете: В контракте есть опция о реванше
Интересные подробности
Украинский промоутер, представитель компании К2 Александр Красюк рассказал об интересных деталях по поводу поединка его подопечного Дениса Беринчика (18-0; 9 КО).
Свой следующий бой наш спортсмен проведет 18 мая в США против Эммануэля Наваррете (38-1-1; 31 КО) – действующего чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе.
Красюк сообщил, что в контракте, который подписали обе стороны, есть пункт о реванше.
"Есть рематч. Либо рематч, либо поединки с чемпионами. Включительно (чемпиона WBC - прим) Шакура Стивенсона", – сказал специалист.
Напомним, что Беринчик впервые сможет сразиться за титул чемпиона мира.
Популярное сейчас
- Ворскла – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ
- Юрий Вернидуб рассказал, чего не хватило Кривбассу в выездном матче против Руха
- Довбик лидирует в гонке бомбардиров, Лунин отстоял на ноль, а Динамо выбило Кривбасс со второго места. Главные новости за 13-е апреля
- Украинец Захожий нокаутировал немца и завоевал титул чемпиона EBU
- Лидер Атлетико поддерживает феноменальную форму благодаря "диете пещерного человека". Как это?
- Красотка дня. Невероятная жена одного из лидеров Барселони Марка-Андре Тер Штегена. ФОТО