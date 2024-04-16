Уайлдер: Рассматриваю бой с Чжаном как свой последний шанс

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер прокомментировал организацию поединка с китайцем Чжан Чжилэем.

Напомним, что бой состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

"Я уважаю Чжана, он хороший боец, но это моё время. Мы выясним в ночь боя, способен ли я ещё побеждать или нет. Я рассматриваю это как свой последний шанс.

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В этот раз я не буду играться. Я чувствую, что мне нечего терять, только выигрывать, и я говорю о бизнесе. Я чувствую, что желание возвращается ко мне. Вы понимаете, о чём я", — сказал Уайлдер на пресс-конференции.

Деонтей Уайлдер в своём последнем бою уступил единогласным судейским решением новозеландскому экс-чемпиону Джозефу Паркеру.