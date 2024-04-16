Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уайлдер: Рассматриваю бой с Чжаном как свой последний шанс
Боксер высказался о будущем поединке
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер прокомментировал организацию поединка с китайцем Чжан Чжилэем.
Напомним, что бой состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
"Я уважаю Чжана, он хороший боец, но это моё время. Мы выясним в ночь боя, способен ли я ещё побеждать или нет. Я рассматриваю это как свой последний шанс.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этот раз я не буду играться. Я чувствую, что мне нечего терять, только выигрывать, и я говорю о бизнесе. Я чувствую, что желание возвращается ко мне. Вы понимаете, о чём я", — сказал Уайлдер на пресс-конференции.
Деонтей Уайлдер в своём последнем бою уступил единогласным судейским решением новозеландскому экс-чемпиону Джозефу Паркеру.
Популярное сейчас
- Игрок сборной Украины сделал предложение своей возлюбленной
- Умер чемпион мира 1974 года Бернд Хёльценбайн
- Барселона - ПСЖ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 16.04.2024
- В возрасте 45 лет умер британский боксер Уилли Лимонд
- "Раньше был бокальчик, теперь – книга". Милевский показал, как сейчас проводит свободное время. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена одного из лидеров Барселони Марка-Андре Тер Штегена. ФОТО