  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Дюбуа: Если Хргович собирается уйти на пенсию, то я отправлю его туда
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дюбуа: Если Хргович собирается уйти на пенсию, то я отправлю его туда

Бокс

Боксер высказался о предстоящем бое

Дюбуа: Если Хргович собирается уйти на пенсию, то я отправлю его туда

Новина українською

1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер бокса, в котором претендент на титул чемпиона мира IBF в супертяжёлом весе хорват Филип Хргович (17-0, 14 КО) проведет бой с британцем Дэниелом Дюбуа (20-2, 19 КО).

"Если он собирается уйти на пенсию, пусть уходит. Я отправлю его туда. Я поработал над Джарреллом Миллером, и теперь мне нужно поработать над Хрговичем. На бумаге это более сложный бой чем Миллер, но на самом деле, с моими способностями, с тем, что я могу сделать, когда выйду в ринг, я могу превратить этот бой в более лёгкий для себя, просто находясь в форме. Мне нужно быть в форме и выйти с правильным настроем", — пророчит Дюбуа.

Напомним, что Дюбуа в последнем поединке, который состоялся 23 декабря в Эр-Рияде, победил Джарелла Миллера.

По теме
yellow-arrow
Райан Гарсия: У меня есть супер план на бой с Хэйни
yellow-arrow
Дюбуа: Что бы ни случилось, я надеюсь на победу Фьюри в бою с Усиком
yellow-arrow
Богачук назвал самый большой гонорар в своей карьере
Дэниэл Дюбуа
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Vringe
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости