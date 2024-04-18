Дюбуа: Если Хргович собирается уйти на пенсию, то я отправлю его туда

1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер бокса, в котором претендент на титул чемпиона мира IBF в супертяжёлом весе хорват Филип Хргович (17-0, 14 КО) проведет бой с британцем Дэниелом Дюбуа (20-2, 19 КО).

"Если он собирается уйти на пенсию, пусть уходит. Я отправлю его туда. Я поработал над Джарреллом Миллером, и теперь мне нужно поработать над Хрговичем. На бумаге это более сложный бой чем Миллер, но на самом деле, с моими способностями, с тем, что я могу сделать, когда выйду в ринг, я могу превратить этот бой в более лёгкий для себя, просто находясь в форме. Мне нужно быть в форме и выйти с правильным настроем", — пророчит Дюбуа.

Напомним, что Дюбуа в последнем поединке, который состоялся 23 декабря в Эр-Рияде, победил Джарелла Миллера.