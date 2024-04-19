Чисора назвал имя боксера, который может составить конкуренцию Усику и Фьюри

Британский ветеран супертяжелого веса Дерек Чисора выразил мнение, что Энтони Джошуа в своей нынешней форме способен одолеть действующих лидеров дивизиона — Александра Усика и Тайсона Фьюри.

"Сейчас я бы поставил на Джошуа, если бы у него был бой с Фьюри. Его мощь будет слишком велика для Тайсона. Также следует не забывать, что Бен Дэвисон прекрасно знает Тайсона, поэтому я думаю, что Энтони бы победил.

Кроме того, Джошуа бы сейчас вытер Усиком пол. Не думаю, что бой продолжался бы и шесть раундов. Однако, учитывая текущие рекорды и прошлые выступления, лучшим тяжеловесом в мире на данный момент является Усик. Он поднялся в супертяжелый вес и покорил его. Еще один поединок и он сможет доказать, что он лучший вне зависимости от веса", — цитирует Чисору DAZN.

Напомним, что свой последний бой Джошуа провел 8 марта, нокаутировав во втором раунде Фрэнсиса Нганну.