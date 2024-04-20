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Промоутер Усика рассказал о шансах Уайлдера в бою против Чжилея

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Промоутер Усика рассказал о шансах Уайлдера в бою против Чжилея

фото - boxingscene.com

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО) Александр Красюк рассказал о шансах американца Деонтея Уайлдера (43-3-1; 41 КО) в бою против китайца Чжана Чжилея (26- 2-1; 21 КО). Его слова цитирует World Boxing News:

"Шансы Деонтея Уайлдера на победу не так уж высоки. И даже если ему это удастся, ему все равно нужно занять свое место в очереди к вершине.

Уайлдеру удалось получить обратный билет на Олимп супертяжелого веса, но бой с Чжаном – не простая прогулка в парке, учитывая отсутствие у Деонтея боксерских навыков.

В любом случае, они могут определить, кто сильнее из проигравших Паркеру бойцов" – сказал Красюк.

Напомним, что бой Уайлдер-Чжилей состоится 1 июня в Саудовской Аравии.

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