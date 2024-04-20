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Хирн – о бое Усик-Фьюри: Один из лучших поединков, которые можно сейчас провести в боксе
Трудно не согласиться
Фото: Queensberry Promotions
Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн рассказал о своих ожиданиях от поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик-Фьюри.
"Тайсон привел себя в форму. Они оба в фантастической форме. Мой прогноз? Если честно, он меняется практически каждый день. Вчера я ставил на Фьюри. Сегодня я бы поставил на Усика. Но я искренне говорю, что мне бы хотелось увидеть победу Фьюри. Я ведь верю, что его бой с Энтони Джошуа все еще может состояться. И я верю, что AJ в нем победит. Фьюри vs Усик – это бой, в котором шансы на победу совершенно равны. Именно поэтому это один из лучших боев, которые сейчас можно провести в боксе. Осталось всего 4 недели. Уже скоро" – сказал он.
Напомним, что ранее промоутер Усика
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