Ломаченко: 12 мая в Украине будет два чемпиона. Фото

Украинский легковес Василий Ломаченко (17-3; 11 КО) уверен в своей победе над австралийцем Джорджем Камбососом (21-2; 10 КО) в битве за титул чемпиона мира по версии IBF. Слова нашего спортсмена цитирует TOP Rank:

"В Украине есть только один чемпион, это Усик. 12 мая их станет двое" – сказал Василий.

Напомним, что бой Ломаченко-Камбосос состоится 12 мая в австралийском городе Перт.