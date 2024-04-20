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Ломаченко: 12 мая в Украине будет два чемпиона. Фото
Уверен в победе
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский легковес Василий Ломаченко (17-3; 11 КО) уверен в своей победе над австралийцем Джорджем Камбососом (21-2; 10 КО) в битве за титул чемпиона мира по версии IBF. Слова нашего спортсмена цитирует TOP Rank:
"В Украине есть только один чемпион, это Усик. 12 мая их станет двое" – сказал Василий.
Напомним, что бой Ломаченко-Камбосос состоится 12 мая в австралийском городе Перт.
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