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Дядя Фьюри выразил уважение Усику и похвалил его стиль
Красивые слова
Getty Images / Global Images Ukraine
Дядя чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) Питер Фьюри выразил свое мнение об украинском чемпионе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО).
"Я считаю Усика очень хорошим боксером. Он техничный, собрал все награды, как боксер. Что тут скажешь, он золотой медалист в любителях, он абсолютный чемпион крузервейта, и теперь чемпион мира в тяжелом весе. Усик – хороший боец и даже больше. Он очень хороший человек, и он очень хорош" – сказал Питер.
Напомним, что бой Усик-Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.
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