  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Дядя Фьюри выразил уважение Усику и похвалил его стиль
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дядя Фьюри выразил уважение Усику и похвалил его стиль

Бокс
Обновлено

Красивые слова

Дядя Фьюри выразил уважение Усику и похвалил его стиль

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Дядя чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) Питер Фьюри выразил свое мнение об украинском чемпионе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО).

"Я считаю Усика очень хорошим боксером. Он техничный, собрал все награды, как боксер. Что тут скажешь, он золотой медалист в любителях, он абсолютный чемпион крузервейта, и теперь чемпион мира в тяжелом весе. Усик – хороший боец и даже больше. Он очень хороший человек, и он очень хорош" – сказал Питер.

Напомним, что бой Усик-Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

По теме
yellow-arrow
Гвоздик: Усик все же залез в голову Фьюри
yellow-arrow
Ломаченко: 12 мая в Украине будет два чемпиона. Фото
yellow-arrow
Хирн – о бое Усик-Фьюри: Один из лучших поединков, которые можно сейчас провести в боксе
Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
VRinge
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости