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Гвоздик: Усик все же залез в голову Фьюри

Бокс
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Увидим, увидим

Гвоздик: Усик все же залез в голову Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинско-американский боксер Александр Гвоздик (20-1; 16 КО) рассказал о ходе событий вокруг поединка Усик-Фьюри.

"Всегда Фьюри внушал какую-то уверенность какой-то непобедимости, какой-то несокрушимости. Это я даже не говорю о том, что человек говорит, что он произносит, какие слова. А вот ты это видишь в его взгляде, в его поведении.

Если с тем же Уайлдером, с которым, я считаю, боксировать страшно, потому что он может просто отбить тебе голову в прямом смысле этого слова любым ударом. Так с ним Фьюри выглядел очень уверенно. Все его эпатажные выходки, они все равно как-то вписывались в общую картинку его уверенности. А вот с Усиком я такого не вижу. Да, он его оскорбляет, но однажды мне кажется все-таки Усик залез ему в голову.

Плюс, возможно, именно сила Фьюри в том, что он может боксировать и противостоять таким ребятам сильным, большим, огромным, как Уайлдер, и другим большим тяжам.

А вот если мы вспомним, то у него было много хлопот с тем же Стивом Каннингхемом, который, в сущности, маленький, крутой и так далее. Фьюри сумел побывать там в нокдауне с ним. Потом в итоге добавил, конечно, своей грязью, что, я думаю, он будет в принципе делать и с Саней" – сказал Александр.

Напомним, что бой Усик-Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

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Источник:
VRinge
Опубликовал: Андрей Хижняк
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