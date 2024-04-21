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Гарсия уничтожил Хэйни, но не стал чемпионом WBC в первом полусреднем весе. Видео ярких нокдаунов

Бокс
Обновлено

Такого ожидали не все

Гарсия уничтожил Хэйни, но не стал чемпионом WBC в первом полусреднем весе. Видео ярких нокдаунов

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский боксер Райан Гарсия (25-1; 20 КО) одержал яркую победу в главном событии вечера бокса в Бруклине (США). В центральном поединке шоу от MatchroomBoxing он одолел своего соотечественника, экс-абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни (31-1; 15 КО).

Пояс чемпиона мира по версии WBC, которым до сегодняшнего дня владел Хэйни, стал вакантным, поскольку Гарсия перед поединком провалил церемонию взвешивания и не уложился в лимит веса.

Первые раунды помощнее выглядел Девин, а вот вторую половину поединка он откровенно выживал. Трижды (7 раунд, 10 раунд, 11 раунд) Хэйни оказывался на конвасе ринга, но каждый раз поднимался (хотя это было тяжело сделать). В последнем раунде боя он едва дожил до финального гонга.

В итоге решением большинства судей победил Гарсия (112-112; 114-110; 115-109).

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