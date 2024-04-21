Президент WBC объявил, что Хэйни остается чемпионом мира

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман после поединка Хэйни-Гарсия объявил, что, несмотря на поражение Девина единогласным решением судей он останется чемпионом мира, поскольку Райан не сумел уложиться в лимит веса перед поединком.

"Поздравляем Райана Гарсию, преодолевшего все препятствия и выигравшего важное сражение. Поздравляем Девина Хэйни с тем, что он показал своё огромное сердце и класс.

Как и в бою Корралес против Кастильо 2, когда претендент не сделал вес, Хэйни остается чемпионом WBC" – написал Сулейман в Твиттер.

Пока неясно, почему титул WBC не стал вакантным после этого поединка.