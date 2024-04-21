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Президент WBC объявил, что Хэйни остается чемпионом мира
Чудо удивительное
MatchroomBoxing
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман после
"Поздравляем Райана Гарсию, преодолевшего все препятствия и выигравшего важное сражение. Поздравляем Девина Хэйни с тем, что он показал своё огромное сердце и класс.
Как и в бою Корралес против Кастильо 2, когда претендент не сделал вес, Хэйни остается чемпионом WBC" – написал Сулейман в Твиттер.
Пока неясно, почему титул WBC не стал вакантным после этого поединка.
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