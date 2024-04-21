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Хэйни – о поражении от Гарсии: Я дал ему шанс, будет правильно, если он даст шанс мне

Бокс
Обновлено

Это действительно правильные слова

Хэйни – о поражении от Гарсии: Я дал ему шанс, будет правильно, если он даст шанс мне

Фото: Твиттер

Новина українською

Американский боксер Девин Хэйни (31-1; 15 КО) прокомментировал свое поражение в поединке против своего соотечественника Райана Гарсии (25-1; 20 КО).

"Аллах – идеальный планировщик. Я разочарован своим выступлением, но уверен, что я был настоящим чемпионом, и я мог сразиться после того, как побывал в нокдауне и был поражен. Он поймал меня уже в самом начале, когда мне не хватило внимания. Ему удалось меня удивить, а я проморгал его левый хук. Мы готовились к этому, но я ошибся, и он меня за это наказал.

Я был больше удивлен, чем ошеломлен (в эпизоде с первым нокдауном). Как я и сказал, он вышел и прыгнул на меня, будто знал, что меня поразит, но все дело в том, что я проморгал этот удар.

Я думал, что рефери позволял ему поворачиваться ко мне спиной, позволял ему слишком много клинчей, но что есть, то есть. Аллах не ошибается.

Конечно, я хочу реванш. Это было близкое сражение, и я с удовольствием провел бы еще одно. Я дал ему шанс, и будет единственно правильным, если он даст мне ответный шанс" – сказал Девин.

Напомним, что Хэйни остается чемпионом мира по версии WBC.

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Источник:
VRinge
Опубликовал: Андрей Хижняк
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