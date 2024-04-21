Гарсия согласен на матч-реванш против Хэйни

Американский боксер Райан Гарсия (25-1; 20 КО) прокомментировал свою победу в поединке против своего соотечественника Девина Хэйни (31-1; 15 КО).

"Все благодаря Господу! Спасибо, Боже, я не мог бы это сделать без твоей помощи! Я тебя так люблю! Камон, ребята, вы действительно думали, что я сошел с ума? Да вы сами с ума сошли!

Мой левый хук это мой левый хук. Понимаете о чем я. Он благословен Господом. Стоит мне попасть, как ты падаешь либо в нокдаун, либо в нокаут.

Вы, ребята, все переоцениваете, вы меня хейтите, потому что я милый. Да и по*уй! Я занимаюсь боксом всю свою жизнь, и все, что я делаю – это люблю Бога и стараюсь помогать детям. А вы меня ненавидите, вы, ребята, не любите правды. А правда, вот она перед вами! Я поставил на кон мою грязную репутацию, и теперь все, бл*дь, молчат, кроме меня.

Мне нужно собрать мысли воедино. Нужно принять на грудь, хлопнуть пиваса, чтобы привести в порядок мысли… Да блин, шучу я! Вы шутки вообще понимаете или нет?

Я знал, что после этого (левого хука в первом раунде) все под его контролем, вы знаете, трудно восстановиться после столь больших ударов. Возможно, я подошел к бою не в лучшей форме, но в конце концов сделал свою работу.

У меня СДВГ (синдром дефицита внимания с гиперактивностью), поэтому я иногда начинаю делать случайные вещи.

Я дрался с ним шесть раз (до этого) и знал, на что я способен. Но я хотел бы поблагодарить мою команду, которая прошла со мной этот лагерь. Спасибо, Оскар, спасибо, Бернард. И спасибо арене в Нью-Йорке! Я люблю Нью-Йорк, я хочу сюда вернуться!

Давайте сделаем реванш" – сказал Райан.