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Гвоздик получил соперника и дату следующего поединка

Бокс
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Удачи в бою

Гвоздик получил соперника и дату следующего поединка

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинско-американский боксер Александр Гвоздик (20-1; 16 КО) узнал дату следующего поединка.

Наш спортсмен выйдет на ринг 15 июня в Лас-Вегасе (США). Его соперником станет Давид Бенавидес (28-0; 24 КО). На кону будет стоять титул временного чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе.

Этот поединок состоится в андеркарте боя Джервонта Дэвиса/Фрэнк Мартин. Организатором вечера бокса станет промоутерская компания Premier Boxing Champions.

Напомним, что свой последний поединок Гвоздик провел в сентябре прошлого года.

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