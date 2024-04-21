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Гвоздик получил соперника и дату следующего поединка
Удачи в бою
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинско-американский боксер Александр Гвоздик (20-1; 16 КО) узнал дату следующего поединка.
Наш спортсмен выйдет на ринг 15 июня в Лас-Вегасе (США). Его соперником станет Давид Бенавидес (28-0; 24 КО). На кону будет стоять титул временного чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе.
Этот поединок состоится в андеркарте боя Джервонта Дэвиса/Фрэнк Мартин. Организатором вечера бокса станет промоутерская компания Premier Boxing Champions.
Напомним, что свой последний поединок Гвоздик провел в сентябре прошлого года.
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