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Деревянченко единогласным решением судей победил Александера

Бокс
Обновлено

Великолепный поединок от украинца

Деревянченко единогласным решением судей победил Александера

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинско-американский боксер, представитель второго среднего веса Сергей Деревянченко (15-5; 10 КО) победил на вечере бокса в Бруклине (США). В одном из поединков шоу от MatchroomBoxing он одолел местного Вона Александера (18-11-1; 11 КО).

Бой длился все 10 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей 100-89. В восьмом раунде Сергей отправил своего соперника в нокдаун. Бой конкурентным не получился.

Напомним, что в главном событии вечера Девин Хэйни сенсационно проиграл Райану Гарсии.

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Сергей Деревянченко
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