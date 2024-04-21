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Деревянченко единогласным решением судей победил Александера
Великолепный поединок от украинца
Украинско-американский боксер, представитель второго среднего веса Сергей Деревянченко (15-5; 10 КО) победил на вечере бокса в Бруклине (США). В одном из поединков шоу от MatchroomBoxing он одолел местного Вона Александера (18-11-1; 11 КО).
Бой длился все 10 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей 100-89. В восьмом раунде Сергей отправил своего соперника в нокдаун. Бой конкурентным не получился.
Напомним, что в главном событии вечера Девин Хэйни
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