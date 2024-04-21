Деревянченко единогласным решением судей победил Александера

Украинско-американский боксер, представитель второго среднего веса Сергей Деревянченко (15-5; 10 КО) победил на вечере бокса в Бруклине (США). В одном из поединков шоу от MatchroomBoxing он одолел местного Вона Александера (18-11-1; 11 КО).

Бой длился все 10 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей 100-89 . В восьмом раунде Сергей отправил своего соперника в нокдаун. Бой конкурентным не получился.